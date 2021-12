Bei fünf Sonder-Impfaktionen im Kreis SÜW wurden in den vergangenen Wochen 2250 Impfdosen verabreicht, informiert die Kreisverwaltung, die die Aktionen zusammen mit dem DRK-Kreisverband und der Kreiswasserwacht auf die Beine gestellt hat. Aufgrund der hohen Nachfrage werden auch Anfang Januar wieder Sonder-Impfaktionen angeboten werden. Gerade laufen die Abstimmungen dafür. „Durch ein Nummernvergabesystem vor Ort konnten lange Warteschlagen vermieden werden. Das hat sich rumgesprochen und so wurden unsere Impfaktionen sehr gut angenommen“, bilanziert DRK-Kreisgeschäftsführer Jürgen See.