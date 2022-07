Am Samstag gegen 19 Uhr hat sich in der Weinstraße in Rhodt ein Mann vor einer Mutter und deren elfjähriger Tochter entblößt, außerdem vor mehreren Café-Gästen. Zudem soll er in der Öffentlichkeit uriniert haben. Zeugen alarmierten die Polizei, und eine Funkstreife stieß in Rhodt auf den Mann. Nach Angaben der Polizei war der 22-Jährige stark alkoholisiert. Er sei so aggressiv gewesen, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Die Polizeiinspektion Edenkoben bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.lrp.de.