Die Polizei hat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr einen 22-Jährigen in der Landauer Carl-Bosch-Straße auf Drogen und ohne Fahrerlaubnis am Steuer eines Autos erwischt. Wie die Polizei mitteilt, gab der junge Mann zu, mehrere verbotene Substanzen, darunter Amphetamine und psychogene Pilze, eingenommen zu haben. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.