Eine 22-Jährige ist am Samstag gegen 18.55 Uhr mit ihrem Peugeot auf der L554 von Rohrbach in Richtung Impflingen schwer verunglückt. Laut Polizei kam sie auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Pkw begann kurzzeitig zu brennen, konnte jedoch durch eine bislang unbekannte Person mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik.