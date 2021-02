Die Polizei hat am Dienstag in Billigheim-Ingenheim und Rohrbach den Verkehr kontrolliert. 22 Fahrer waren zu schnell unterwegs. Laut Polizei hielten sich in der Mozartstraße in Billigheim-Ingenheim sechs Autofahrer nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Die Schnellste wurde mit 44 Sachen gemessen. In der Bahnhofstraße in Rohrbach war der unrühmliche Spitzenreiter mit Tempo 50 unterwegs, auch dort beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 30 Stundenkilometer. In der Bahnhofstraße wurden 16 Verstöße registriert.