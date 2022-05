Edesheim. 22 Autofahrer mussten am Dienstag in der Staatsstraße in Edesheim ihre Geldbörse zücken, weil sie in der Tempo-30-Zone zu schnell unterwegs waren, wie die Polizei mitteilt. Der Schnellste brachte es auf 55 Stundenkilometer. Zwei weitere Autofahrer waren nicht angegurtet, weshalb sie mit 30 Euro verwarnt wurden. In ihrer kürzlich erschienenen Unfallstatistik für 2021 appelliert die Polizei Edenkoben: Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle. Im gleichen Zuge weist sie ebenfalls auf die Gefährlichkeit von zu geringen Abständen zwischen Fahrzeugen hin.