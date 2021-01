Seit der letzten Meldung am 30. Dezember wurden in der Südpfalz 212 weitere Covid-19-Infizierte registriert. Nach Mitteilung der Gesundheitsämter sind es an der Weinstraße 136 neue Fälle, im Kreis Germersheim 76. Dort sind drei weitere ältere Personen an oder mit Corona gestorben, in Landau/SÜW sind es neun: In Landau sind es zwei Todesfälle, in der Verbandsgemeinde Herxheim vier, in der VG Bad Bergzabern zwei und in der VG Maikammer ein Todesfall. Insgesamt steigt die Zahl der Todesfälle in der Südpfalz damit auf 117.

