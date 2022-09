Der 21-jährige Jannik Joswieg wird vermisst. Zuletzt wurde er in Klingenmünster gesehen, teilt die Polizei mit. Er habe insbesondere Kontakte nach Birkweiler und Landau. Joswieg ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Der Gesuchte ist rund 1,65 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare. Er trage vorzugsweise dunkle Kleidung und weiße Sportschuhe. Hinweise nehmen die Kriminalinspektion und die Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.