Bei einem versuchten Diebstahl am Dienstagmittag ist ein Angestellter des Lebensmitteldiscounters in der Staatsstraße in Edesheim verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 21-Jähriger zehn Bierdosen in seinen Rucksack gesteckt und versucht, damit zu flüchten. Der Mitarbeiter des Marktes hinderte ihn daran. Weil der Mann sein Diebesgut nicht herausrücken wollte und sich dabei heftig wehrte, verletzte er den Angestellten an beiden Knien. Der 21-Jährige konnte festgenommen werden und muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Nach Feststellung seiner Personalien wurde er auf freien Fuß gesetzt.