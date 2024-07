Ein 21-jähriger Audifahrer ist am Donnerstag gegen 21.30 Uhr auf der Bundesstraße 427 in Oberhausen gegen eine Hauswand gerast und bei dem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann aus Bad Bergzabern kommend Richtung Barbelroth unterwegs. In Oberhausen überholte er einen geparkten Bus. Beim Wiedereinscheren kam er wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, raste über den Gehweg und kollidierte mit einer Hauswand. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er befinde sich aber nicht in Lebensgefahr, so die Polizei. Das Auto wurde im Frontbereich schwer beschädigt, es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden am Haus muss noch beziffert werden. Der 21-Jährige war ohne Führerschein unterwegs. Der Audi war weder zugelassen noch versichert oder versteuert. Die Kennzeichen stammten von einem anderen Fahrzeug und waren entstempelt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.