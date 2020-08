In der Schlachthofstraße wurde in der Nacht zum Sonntag ausgiebig gefeiert. Die Polizei wurde mehrfach wegen Ruhestörung gerufen. Nachdem sich die Gäste uneinsichtig zeigten, wurde die Feier gegen 2.30 Uhr aufgelöst, heißt es im Polizeibericht. Dabei zeigte sich einer der Beteiligten derart aggressiv, dass die Streife den Einsatz eines Tasers androhen musste. Das Distanz-Elektroimpulsgerät setzt das Gegenüber vorübergehend außer Gefecht. Die Warnung hielt den 21-Jährigen nicht davon ab, die Beamten aufs Unflätigste zu beleidigen. Der deutlich alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen und wird wegen Beleidigung von Polizeibeamten angezeigt.