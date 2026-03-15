Mit einem Waldentdeckertag auf dem Taubensuhl wird am Samstag, 21. März, das 200-jährige Bestehen des Landauer Stadtwaldes gefeiert. Zwischen 10 und 17 Uhr dreht sich bei der Veranstaltung alles um die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft des Waldes. Anlass ist der Internationale Tag des Waldes, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung von des Forstamts Haardt und der Stadtverwaltung Landau hervorgeht.

Eröffnet wird der Aktionstag von einer Gruppe Jagdhornbläsern. Danach können Interessierte eine Zeitreise durch zwei Jahrhunderte Waldgeschichte unternehmen. An elf Stationen eines Waldparcours wird Wissenswertes über die Entwicklung der Waldwirtschaft vermittelt – von historischen Arbeitsmethoden wie Köhlerei und Rückepferden bis hin zur modernen Forstwirtschaft. Für ein interaktives Erlebnis sorgen ein Quiz entlang des Parcours sowie eine Pflanzaktion, bei der Teilnehmer selbst aktiv werden können.

Auch für Kinder gibt es ein Programm: Mitmachaktionen, Bastelangebote, Kinderschminken und Spielstationen sind geplant. Zudem wird für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Ein kostenfreier Busshuttle zum Taubensuhl wird angeboten. Zwischen 9.47 Uhr und 15.47 Uhr fährt der Shuttle stündlich vom Hauptbahnhof Landau ab, hält an mehreren Haltestellen und bringt die Gäste zurück. Der letzte Bus ab Taubensuhl fährt um 16.39 Uhr.

Info

Weitere Informationen zum Jubiläum und den Fahrplan gibt es auf www.visitlandau.de/landau/stadtwald-taubensuhl.