Die Stadt Landau investiert in diesem Jahr rund 200.000 Euro in Spielplätze und Außensportanlagen. Neu sollen verschiedene Sportstationen, namentlich Calisthenic-Anlagen, in diesem Jahr in verschiedenen Parks aufgestellt werden – unter anderem im Goethepark, teilt die Verwaltung mit. „Dabei handelt es sich um Kombinationen aus Reck, Barren, Stangen und Sprossenwand, die von allen und kostenlos genutzt werden können“, sagt der zuständige Dezernent Lukas Hartmann (Grüne). Derzeit wird der Spielplatz im Wohngebiet „Im grünen Winkel“ saniert und erweitert, unter anderem gibt’s neue Tore. Zudem sollen im laufenden Jahr auch die Spielplätze am Jagdstock und in Godramstein auf den neuesten Stand gebracht werden. Die rund 60 städtischen Spielplätze sollen wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr bis Sonnenuntergang geöffnet sein und nicht nur bis 20 Uhr. Hartmann macht in diesem Kontext darauf aufmerksam, dass für Eltern auf Spielplätzen laut der aktuell gültigen Corona-Landesverordnung Maskenpflicht gilt.