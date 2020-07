Bei einer Radarkontrolle auf der B 10 in Fahrtrichtung Pirmasens hat die Polizei am Mittwoch von 15 bis 22 Uhr weit über 5000 Autos gemessen. 1111 waren zu schnell, etliche davon sogar deutlich. Negativer Spitzenreiter war nach Angaben der Polizei in Edenkoben ein Wagen, der mit 203 anstelle der erlaubten 100 Stundenkilometer geblitzt wurde. Elf Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, 291 mit einem Punkt in Flensburg. Das bedeutet, dass sie zwischen 21 und 30 Kilometer zu schnell waren. Eine Beanstandungsquote über 20 Prozent zeigt nach Überzeugung der Polizei, dass ein Großteil der Autofahrer zu schnell unterwegs ist.