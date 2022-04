Unbekannte haben in einem Waldgebiet in der Ortslage von Birkenhördt etwa 20 Meter Polterholz gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hat sich die Tat in der Zeit zwischen dem 20. März und dem 1. April ereignet. Das Holz war Eigentum der Gemeinde Birkenhördt und war zum Teil schon verkauft. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Forstamt Annweiler die Überwachung von Holzabfuhren mittels GPS-Tracker ausweiten wird. Eine Maßnahme, die vor Diebstahl schützen soll. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.