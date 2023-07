Zwei Mal in zwei Tagen ist ein 20-Jähriger in der Maximilianstraße in Landau negativ aufgefallen. Am Freitag, 30. Juni, wurde der Polizei Landau gegen 10.50 Uhr eine Bedrohung am Hauptbahnhof in Landau gemeldet. Aus dem Nichts soll der Mann ein Messer gezogen und einen 32-Jährigen damit bedroht haben. Verletzt wurde niemand. Einen Tag später fiel der 20-Jährige erneut auf, als er gegen 21.30 Uhr einem 31-jährigen Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser erlitt Prellungen und eine Platzwunde an der Unterlippe und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige muss sich laut Polizei nun in Strafverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzungen verantworten.