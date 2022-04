Nachdem er sich bereits am Mittwochmorgen mit zwei weiteren Personen bei einer Polizeikontrolle in Klingenmünster mit den Beamten angelegt hatte, hat sich ein 20-Jähriger nur wenige Stunden später weiteren Ärger eingehandelt. Eine Zeugin hatte gegen 13 Uhr in der Steinstraße einen Knall wahrgenommen und beobachten können, wie sich ein schwarzer VW Golf von der Unfallstelle entfernte. Sie verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Fahndung wurde das Fahrzeug im Bereich eines Weinberges gefunden. Wie sich herausstellte, war der 20-Jährige betrunken. Beim Atemalkoholtest wurde ein Wert von 2,5 Promille gemessen. Bei der Blutprobe leistete er wiederholt Widerstand. Als würde das noch nicht ausreichen, stellte sich noch heraus, dass der junge Mann weder im Besitz eines Führerscheins ist noch gehört ihm der VW Golf. Es handelt sich um den Wagen seiner Mutter, dass er unerlaubt genommen hatte. Zwischenzeitlich hat sich auch ein weiterer Geschädigter gemeldet. Auch dessen Fahrzeug war am Morgen beschädigt worden. Den Mann erwarten mehrere Strafanzeigen.