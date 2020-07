Eine junge Autofahrerin ist am Montag gegen 9.45 Uhr bei einem Unfall auf der B10 bei Birkweiler verletzt worden. Die 20-Jährige wollte von der Anschlussstelle Birkweiler nach links auf die B10 auffahren und übersah dabei einen Lastwagen. Der Lastwagenfahrer erfasste das Auto seitlich. Nach dem Aufprall wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrspur in Richtung Pirmasens musste zeitweise gesperrt werden. In beide Fahrtrichtungen kam es bis 11 Uhr zu einem Rückstau. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.