Eine Wohnung hat in der Nacht auf Dienstag in der Madenburgstraße in Bad Bergzabern gebrannt. Das haben die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei in Landau am Dienstagnachmittag erklärt. Demnach war das Feuer gegen 3 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Der Bewohner der Wohnung hatte zuvor vergeblich versucht, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Er wurde nicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.