20.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der Landstraße zwischen Ilbesheim und Eschbach an der Einmündung in Richtung Göcklingen entstanden. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Ein unbekannter Autofahrer war mit seinem Wagen auf dem Zubringer von Göcklingen unterwegs und wollte auf die Landstraße zwischen Ilbesheim und Eschbach auffahren. Mit der Fahrzeugfront stand er bereits auf der Fahrbahn, was einen herannahenden 35-jährigen Autofahrer zu einem Ausweichmanöver veranlasste, der mit seinem Wagen in Richtung Ilbesheim unterwegs war. Ein dahinterfahrender 20-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Auto auf das Fahrzeug des 35-Jährigen auf. Der von Göcklingen kommende Fahrer fuhr mit seinem silbernen Mercedes mit Landauer Kennzeichen davon. Die Landstraße war über eine Stunde gesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nehmen Beamte unter Telefon 06341 2870 entgegen.