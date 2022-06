Vermutlich aufgrund unzureichenden Sicherheitsabstandes oder einer Unachtsamkeit hat sich am Freitagmittag auf der B48 zwischen Waldhambach und Waldrohrbach ein Vekehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei wollte eine 54-jährige Autofahrerin nach links in Richtung Sportplatz abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste die Frau bremsen, was die hinter ihr fahrende 21-Jährige zu spät wahrnahm und auffuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.