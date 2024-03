Die freie Kulturszene in Landau bekommt finanzielle Unterstützung. Zumindest kündigt das die Stadtverwaltung in einer Mitteilung an. Ein Förderkonzept wurde vom Stadtrat beschlossen.

Ab sofort können Kulturinitiativen, Vereine und andere Kulturtreibende Fördergelder beantragen, heißt es dazu. Kunst und Kultur sind nicht nur „nice to have“, sondern hielten die Stadtgesellschaft zusammen, so Oberbürgermeister Dominik Geißler. Vor seinem Amtsantritt hatte er die Kultur zur Chefsache erklärt. Die Kulturförderung wird bei der Verwaltung gemeinsam vom Kulturbüro und dem Büro für Tourismus betreut. Zukünftig soll sie bei der oder dem „Beauftragten für Nachtkultur und freie Kulturszene“ angesiedelt sein.

Die Gelder, die jetzt für die freie Szene ausgeschüttet werden, seien durch die Neuorganisation der Abo-Struktur der städtischen Kulturveranstaltungen freigeworden, erläutert Kulturbüroleiterin Miriam Erb. Die neue Kulturförderung gliedert sich in zwei Bereiche. Zur teilweisen Deckung der laufenden Betriebsausgaben können kulturelle Vereinigungen ab dem 1. März einen jährlichen Zuschuss von maximal 300 Euro beantragen. Antragsschluss ist der 30. April 2024. Künftig gilt jeweils der 30. September des Vorjahres als Fristende. Wer Fördermittel beantragen möchte, findet auf der städtischen Internetseite ein entsprechendes Formular.

Die zweite Säule bildet die Projektförderung. Die freie Szene hat ab dem Jahr 2025 die Möglichkeit, Projekte fördern zu lassen, die sich durch besondere künstlerische Qualität auszeichnen. Förderwürdig sind laut Mitteilung etwa Projekte, die innovativ, interkulturell, integrativ, spartenübergreifend oder vernetzend sind. Antragsschluss ist der 30. September des Vorjahres. Insgesamt stehen 6000 Euro pro Jahr für die Basisförderung und 14.000 Euro pro Jahr für die Projektförderung zur Verfügung.