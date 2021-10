Der Keller des Restaurants Raffaele in der Landauer Industriestraße (neben dem Gloria-Kulturpalast) wird am Freitag, 29. Oktober, zur Concert- und Dancehall. Hardcore Rock’n’Roll und Punk präsentiert ab 22 Uhr die Landauer Band Korrekte Drinks, gefolgt von den Frankfurtern Canine. Ab 0 Uhr legen die DJs Brösel und Toffge auf. Einlass ist ab 21 Uhr. Der Konzertabend ist als 2G-Veranstaltung organisiert, was bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Besucher werden gebeten, von der Möglichkeit des Vorverkaufs Gebrauch zu machen, damit es an der Kasse schneller geht. Alle Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins Südstern. Das Haus Südstern möchte über die Wintersaison ausweichen, weil die eigenen Räume zu klein für Veranstaltungen während der Pandemie sind. Wenn die Premiere im Raffale erfolgreich ist, soll es über Winter noch weitere DJ-Abende und Konzerte geben.