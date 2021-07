Von Montag auf Dienstag sind in der Südpfalz 19 neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, neun im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau sowie zehn im Kreis Germersheim. Die 7-Tages-Inzidenz in Landau ist von 19,2 auf 14,9 gesunken. Im Kreis Germersheim liegt sie bei 27,2, im Kreis Südliche Weinstraße bei 37,1, nach 43,4 am Vortag. Die landesweite Inzidenz bleibt mit 16,9 im Vergleich zu 16,7 am Vortag annähernd gleich.