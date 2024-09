Als ein junger Mann in der Nacht auf Samstag zwischen einen Streit in der Ludwigstraße in Edesheim schlichten wollte, ist er selbst zum Opfer einer Körperverletzung geworden. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Männer aneinandergeraten. Als ein 19-Jähriger Frieden stiften wollte, schlug einer der Männer ihm mit der flachen Hand ins Gesicht. Er stürzte in der Folge zu Boden und trug sowohl Verletzungen im Gesicht als auch am Fuß davon. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise unter Telefon 06323 9550.