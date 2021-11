Ungeschickt stellte sich nach Angaben der Polizei ein 19-jähriger aus Mannheim an, der bei der Polizei Landau am Samstag eine Unfallflucht zu seinem Nachteil anzeigte. Gemeinsam mit seinem 17-jährigen Begleiter schilderte er einen Unfallhergang, der den aufnehmenden Beamten – insbesondere aufgrund des Schadenbildes – mehr als fraglich erschien. Beide beharrten jedoch auf ihren Angaben zum Unfallhergang. Die weiteren Ermittlungen bestätigten den Verdacht der Beamten: Der Mannheimer hatte den Schaden an seinem Fahrzeug selbst verursacht. Er war in Offenbach mit seinem Fahrzeug an einer Betoneinfassung hängengeblieben. Nun hat der junge Mann ein Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat an der Backe.