Eine 19-Jährige ist am Donnerstagmittag mit ihrem Auto in einem Acker bei Oberotterbach gelandet. Laut Polizei befuhr die junge Frau gegen 12.10 Uhr mit ihrem Citroën C 3 die L 545 von Steinfeld in Richtung Bad Bergzabern. In einer Rechtskurve kam sie wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach links, übersteuerte ihren Wagen und geriet beim Abbremsen ins Schleudern. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf der Seite in einem Acker liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Totalschaden.