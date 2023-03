Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Müllauto ist am Donnerstag eine 19-Jährige leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die junge Frau auf der L540 zwischen Freimersheim und Hochstadt in Höhe eines Aussiedlerhofs einen mit Warnblinker fahrenden Müllwagen überholen. Dessen 49-jähriger Fahrer war gerade dabei, sein Gefährt rückwärts in den Aussiedlerhof zu manövrieren, das Auto der 19-Jähriger übersah er. Es wurde durch die Kollision in den Grünstreifen geschleudert und total beschädigt. Zudem liefen Betriebsstoffe aus, weshalb die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden musste. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro aus.