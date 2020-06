Festgefahren hat sich eine 19-Jährige aus der Verbandsgemeinde Jockgrim in der Nacht auf Sonntag, 31. Mai, an der Baustelle zum Ausbau der B 10 bei Landau. Die Frau wollte gegen 22.25 Uhr beim Anschluss Landau-Nord auf die B 10 auffahren, als sie sich spontan – laut Polizei mitten in der Auffahrt – zu einem Richtungswechsel entschied. Zuerst überfuhr sie die durchgezogene Linie, dann schätzte sie den Wendekreis des Fahrzeugs falsch ein und übersah einen etwa 50 Zentimeter tiefen Graben: Deshalb fand sich die Frau mit ihrem Auto plötzlich zur Hälfte neben der Fahrbahn wieder. Der vordere Teil des Wagens hing an einem Gully fest. Die Vorderreifen hatten jeden Bodenkontakt verloren. Mit einem Kran wurde der Wagen wieder in die Spur gebracht. Laut Polizei wurde der Zubringer für etwa 15 Minuten gesperrt. „Nach einem verkehrserzieherischen Gespräch konnte die einsichtige Autofahrerin ihre Fahrt mit geringen Schäden an ihrem Pkw fortsetzen“, heißt es im Polizeibericht abschließend.