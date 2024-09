Vermutlich war er zu schnell unterwegs, meint die Polizei: Am Samstag gegen 23.45 Uhr war ein 18-Jähriger mit einem BMW X3 auf der B38 von Billigheim-Ingenheim in Richtung Bad Bergzabern unterwegs. In Niederhorbach geriet er in Höhe einer Verkehrsinsel auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Abschleppwagen. Verletzt wurde niemand, aber an den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zusammen 11.000 Euro, schätzt die Polizei.