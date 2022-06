Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am Montag gegen 23.40 Uhr mit einem silbernen VW Golf mit aufheulendem Motor durch die Landauer Fußgängerzone gerast. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann vom Rathausplatz durch die Marktstraße Richtung Obertorplatz unterwegs. Eine Personengruppe im Bereich des Stiftsplatzes musste dem Golffahrer ausweichen. Bei der Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit entstand weder Personen- noch Sachschaden. Der 18-Jährige wurde kurze Zeit später im Stadtgebiet von einer Polizeistreife kontrolliert. Die Polizei bittet nun Zeugen, insbesondere die Personengruppe im Bereich des Stiftsplatzes, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.