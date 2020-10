Eine 18-jährige Autofahrerin hat am Freitagmorgen auf der L 493 bei Münchweiler zwar einen Zusammenstoß mit einem Wildhasen vermeiden können, dafür hat sie beim Ausweichmanöver einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau von Silz kommend in Richtung Klingenmünster unterwegs. Als der Hase die Straße passierte, erschrak sie so sehr, dass sie eine Vollbremsung einlegte. Zudem versuchte sie, dem Tier auszuweichen, weshalb sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Wagen, der letztlich in einem Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn zum Liegen kam. Die junge Erwachsene wurde bei dem Unfall nicht verletzt, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme durch Münchweiler geleitet. Die Feuerwehren Silz und Gossersweiler waren ebenfalls im Einsatz.