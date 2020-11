Im Kreis Germersheim haben drei ältere Menschen das Coronavirus nicht überlebt. Nach Angaben des Vinzentius-Krankenhauses ist gestern auch ein Infizierter in Landau gestorben – und das Virus breitet sich zwischen Maikammer und Berg immer stärker aus. 89 neue Fälle gibt es seit Freitag in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße, 86 im Kreis Germersheim.

Am Pamina-Schulzentrum in Herxheim ist eine Sechstklässlerin positiv auf das Virus getestet worden. Elf Mitschüler wurden als Kontaktpersonen der Kategorie eins eingestuft. Die Schülerin hat die Schule zuletzt am Mittwoch besucht. Auch an der Berufsbildenden Schule in Landau gibt es wieder einen Corona-Fall. „Eine Schülerin der 13. Klasse wurde positiv auf Covid-19 getestet“, teilt das Gesundheitsamt mit. Die junge Frau hat die Schule zuletzt am 30. Oktober besucht. Die Ermittlungen laufen noch.

Auch in Kindertagesstätten breitet sich das Virus immer stärker aus. Eine weitere Betreuungsperson in der Katholischen Kita Maikammer hat Corona. „Zunächst waren zwei von vier Gruppen als Kontaktpersonen nach Kategorie eins eingestuft und in Quarantäne versetzt worden“, so das Gesundheitsamt. Da der neue Fall auch die beiden anderen Gruppen betrifft, hat die Kreisverwaltung nun beschlossen, dass die Kita bis einschließlich 13. November geschlossen wird. Auch in der Katholischen Kita St. Vinzenz in Steinfeld ist das Virus bei einer Beutreuungsperson nachgewiesen worden. Diese hielt sich in einer der vier Gruppen auf. Geschlossen werden musste die Kita jedoch nicht wegen Corona, sondern wegen Personalmangels.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gab es in Landau und Umgebung insgesamt 775 Fälle – 453 Menschen sind wieder gesund, sieben sind gestorben. Im Kreis Germersheim gab es bislang 1004 Infizierte. 466 Menschen geht es wieder gut, 16 sind gestorben.