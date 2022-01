Seit dem Jahr 321 gibt es in Deutschland jüdisches Leben – aus diesem Anlass zeigen die städtische Kulturabteilung sowie Stadtmuseum und -archiv ab 20. Januar im Landauer Frank-Loebschen Haus die Wanderausstellung „1700 Jahre jüdisches Leben. Tradition und Identität der Juden in Rheinland-Pfalz“. Das Jubiläumsjahr ist wegen der Corona-Pandemie verlängert worden. Wie vielfältig jüdisches Leben auf dem Gebiet von Rheinland-Pfalz im Laufe der Geschichte war und heute wieder ist, vermitteln die 16 Thementafeln, konzipiert vom Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung. Gemeinsam mit Zeitzeugengesprächen und Filmdokumentationen werfen sie Schlaglichter auf die Geschichte der Jüdinnen und Juden in Rheinland-Pfalz sowie auf einzelne Persönlichkeiten, Bräuche und Bauten. Die Ausstellung endet am 26. Februar.