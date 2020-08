In der Südpfalz steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV2 deutlich an. Im Kreis Germersheim gibt es im Vergleich zu gestern 13 neue Infizierte, in Landau und der Südlichen Weinstraße gibt es vier neue Fälle. Insgesamt hat das in Landau sitzende Gesundheitsamt 253 Fälle gezählt. 229 Personen sind gesundet, sechs Menschen sind verstorben. Das Germersheimer Gesundheitsamt berichtet von 247 Infektionen, 212 Menschen sind gesund, sechs Menschen gestorben.