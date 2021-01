Ein Jugendlicher hat am Samstag gegen 22 Uhr in Ambertpark in Annweiler Polizeibeamte angegriffen. Zunächst waren die Polizisten von Anwohnern wegen einer Ruhestörung gerufen worden, berichtet die Wache. Bereits während der Personenkontrolle habe ein 17-jähriger Südpfälzer begonnen, die Beamten verbal anzugehen. „Um seinen Frust vollständig abzulassen“, heißt es im Polizeibericht, habe er unvermittelt begonnen, in Richtung der Beamten zu schlagen. Der junge Mann wurde gefesselt und seinen Eltern überstellt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.