Die Landauer Polizei fahndet nach dem 17-jährigen Landauer Mesut Duran. Wie die Polizei mitteilt, wird der junge Mann seit Mittwoch vermisst. Der wurde zuletzt in Landau gesehen. Er soll sich gelegentlich in Shisha-Bars aufhalten und auch Kontakte im Raum Mannheim haben. Mesut Duran ist circa 1,75 Meter groß, hat eine dünne Statur und einen Kinnbart. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.