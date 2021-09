Eine 67-Jährige hat am Montag gegen 13 Uhr an der Kreuzung Godramsteiner Straße/Neustadter Straße einen 17-jährigen Fahrer eines 125er-Kubik-Leichtkraftrads mit ihrem Auto angefahren. Wie die Polizei mitteilt, kam der Motorradfahrer aus Richtung Godramsteiner Straße und die Seniorin hat ihn beim Abbiegen in die Neustadter Straße übersehen. Unklar ist laut Polizei, ob die Ampel auf der Strecke des Motorradfahrers Grün oder Rot zeigte. Der junge Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Die Polizei sucht zur Klärung des Unfallhergangs Zeugen. Hinweise unter Telefon 06341 2870.