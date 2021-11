Am Samstag gegen 23 Uhr wurde ein 17-Jähriger vor dem Kinocenter in der Albert-Einstein-Straße in Landau grundlos von einer noch unbekannten Person zu Boden geschlagen und danach mit dem Knie noch zweimal ins Gesicht getreten. Der Täter agierte aus einer Gruppe von fünf Personen heraus. Die Auseinandersetzung fand an der Ausfahrt des Kinocenters statt. Der Täter soll etwa 1,72 Meter groß und 18 bis 20 Jahre alt sein. Er trug eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de an.