Zu einer Schlägerei kam es am Dienstagabend gegen 22 Uhr im Bereich der Landauer Markstraße, teilt die Polizei mit. Ein 17- und ein 20-Jähriger attackierten einen Jugendlichen, der auf dem Heimweg vom Herbstmarkt war. Der Jugendliche stürzte zu Boden und zog sich eine Prellung des Jochbeins sowie mehrere Schürfwunden zu. Die Tatverdächtigen traten auf den 17-Jährigen ein, als dieser bereits am Boden lag. Mehrere Passanten eilten ihm zu Hilfe, daraufhin ergriffen die Angreifer zunächst die Flucht. Durch Zeugen und zwei Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienstes wurden die beiden Tatverdächtigen dann im Bereich der Badstraße festgehalten. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.