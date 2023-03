Die in Landau wohnhafte 17-jährige Amelie Braun wird seit dem 24. März gegen 18 Uhr vermisst, teilt die Polizei mit. Ob sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, könne nicht ausgeschlossen werden. Ihr Aufenthaltsort ist nach Angaben der Polizei unbekannt. Amelie Braun ist etwa 1,65 Meter groß, von schlanker Statur und hat schwarze Haare. Sie trug zuletzt eine rote Jogginghose, eine grüne Jacke, weiße Turnschuhe und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Wer hat Amelie seit dem 24. März gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.