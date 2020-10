In der Südpfalz sind seit Freitag 16 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden, zehn im Landkreis Germersheim und sechs im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau. Bisher wurden zwölf Todesfälle registriert.

Nach Angaben der Kreisverwaltung Germersheim ist die Anzahl der positiv Getesteten von Freitag bis Montag, 13 Uhr, auf 422 gestiegen. 355 Menschen gelten als nicht mehr infiziert, 61 als noch infiziert.

Im Kreis SÜW und der Stadt Landau sind inzwischen 315 Infektionen nachgewiesen worden. 274 Infizierte gelten als wieder gesund, sechs Menschen sind gestorben. Nach aktuellem Stand gibt es also noch 35 Infizierte in den Verbandsgemeinden Annweiler (2), Bad Bergzabern (4), Edenkoben (6), Herxheim (1), Landau-Land (3), Maikammer (5), Offenbach (3) sowie in der Stadt Landau (11).