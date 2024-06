Ein 16-jähriger Landauer ist mit seinem Leichtkraftrad am Samstag um etwa 18.45 Uhr auf der L 512 von Hainfeld kommend in Richtung Flemlingen gefahren. Vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit brach in einer Kurve das Heck des Fahrzeugs aus, teilt die Polizei mit. Infolgedessen kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Der 16-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher muss sich zudem laut Polizei wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten, die mit 145 Euro geahndet wird.