Eine 79-jährige Autofahrerin hat in Heuchelheim-Klingen beim Abbiegen einen 16-jährigen Leichtkraftradfahrer erfasst. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall am Montag gegen 19 Uhr an der Einmündung zur Straße Am Herrenpfad, als die Frau aus Richtung Klingenmünster nach links abbiegen wollte und den entgegenkommenden Jugendlichen übersah. Der 16-Jährige wich noch aus, stieß jedoch mit dem Citroën der Frau und anschließend mit einem Audi zusammen. Er wurde verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Das Leichtkraftrad und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Gegen die 79-Jährige leitete die Polizei ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.