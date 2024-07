Ein 16-Jähriger hat sich am Samstagabend das Auto seiner Oma genommen und damit eine Spritztour gemacht. Der Polizei wurde das laut Bericht der Behörde gegen 23.30 Uhr mitgeteilt. In Freimersheim konnten Beamte nach einer Fahndung den jungen Mann stoppen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass er Alkohol getrunken und gekifft hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das Auto wurde wieder an dessen Oma übergeben.