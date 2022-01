Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads ist bereits am Donnerstagabend auf der Landauer Schloßstraße in Fahrtrichtung Marienring leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, musste der junge Mann verkehrsbedingt bremsen. Das bemerkte der 60 Jahre alte Fahrer des Autos dahinter zu spät. Wegen des Aufpralls stürzte der 16-Jährige. Folge: Eine leichte Kopfverletzung, der junge Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.