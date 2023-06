Seit Donnerstag, 18. Mai, wird die in Landau wohnende 16-jährige Wida A. vermisst. Sie verließ die elterliche Wohnung und wurde am selben Tag noch im Zug von Mainz nach Schifferstadt kontrolliert. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die bisherigen polizeilichen Maßnahmen verliefen ergebnislos, weshalb sich die Behörden nun an die Öffentlichkeit wenden. Das Mädchen war 2021 als 14-Jährige schon einmal länger verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Aufenthaltsort der Jugendlichen unter der Landauer Telefonnummer 06341 2870, per E-Mail an kilandau.k1@polizei.rlp.de, oder an jede andere Polizeidienststelle.