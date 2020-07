Die Polizei hat am Dienstag von 9 bis 10.45 Uhr den Verkehr an der Kreuzung L 507/L 540 bei Großfischlingen kontrolliert. Laut Polizei missachteten 16 Autofahrer das dortige Stoppschild. Sie wurden gebührenpflichtig verwarnt. An diesem Knotenpunkt ereigneten sich in der Vergangenheit schon schwere Unfälle, weil die Verkehrsteilnehmer aufgrund der Weitsicht das Stoppschild ignorierten. So wurde im November 2019 ein Motorradfahrer schwer verletzt, weil ein Autofahrer die Vorfahrt des Bikers missachtete.