Der Aktionstag „Sauberes Landau“ war ein Erfolg: Über 1500 fleißige Schüler und weitere Helfer haben 15 Kubikmeter Müll und Unrat aufgesammelt, wie die Lokale Agenda des städtischen Umweltamts mitteilt. In einigen Stadtdörfern waren die Dorfgemeinschaften aktiv. Auch die Frauen des Freitags-Frauen-Frühstücks im Haus der Familie sowie die Tagesförderstätte im Bethesda waren angemeldet. Aus allen teilnehmenden Schulklassen werden fünf ausgelost, die im Juli an einem Umweltaktionstag auf dem Ebenberg teilnehmen dürfen. Dort stellen sich unter anderem Polizei, THW, DRK, Feuerwehr und Forstamt vor. Die Godramsteiner treffen sich für ihre Säuberungsaktion am Samstag, 22. April, um 8.30 Uhr am Sportplatz. Danach gibt es ein Helferessen im Dorfgemeinschaftshaus. Zur besseren Planung bittet die Ortsverwaltung um Anmeldung unter 06341 131161 oder per E-Mail an ovb-godramstein@landau.de.