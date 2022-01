Die Nacht auf Neujahr verlief auch in der Stadt Landau relativ ruhig. Das teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Auf dem Rathausplatz feierten laut Ordnungsamt rund 150 Personen in Kleingruppen – mehrere Kontrollen ergaben keine Hinweise auf Verstöße gegen die Corona-Verordnung. Eine Person ohne kleinen Waffenschein hatte eine Schreckschusspistole und Pfefferspray dabei – ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Weiterhin registrierten die Mitarbeiter des Ordnungsamts einen Fall von Wildpinkeln auf dem Rathausplatz, illegale Müllablagerungen, einen entlaufenen Hund sowie mehrere hilflose Personen. Zwei Ruhestörungen wurden gemeldet – in einem Fall wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen 1.30 Uhr war der Rathausplatz leer.